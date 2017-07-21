المزروعي: نأمل بدء تقليص معروض النفط في النصف الثاني

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل بن محمد المزروعي، اليوم الجمعة، إنه يأمل في بدء تقلص المعروض بأسواق النفط العالمية في النصف الثاني من العام مع تسارع الطلب.

وأبلغ المزروعي الصحافيين "نشهد طلبا قويا واستقرار عدد الحفارات في الولايات المتحدة.

وقال "إنها بداية الربع الثالث والطلب يتسارع فيه، وآمل أن يكون للاتفاق أثر كبير في الربع الثالث والرابع. ما زالت أسعار خام برنت دون مستوى الخمسين دولارا للبرميل المهم بفعل بواعث القلق من ارتفاع إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) رغم تعهدها بخفض الإنتاج في مسعى لتقليص المعروض بالسوق".

وكانت أوبك وعدد من المنتجين غير الأعضاء مثل روسيا قد مددوا اتفاقا لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا حتى مارس/آذار 2018.

لكن التزام أوبك بتراجع إلى 78% في يونيو/حزيران بفعل إنتاج أعلى من المسموح به من الجزائر والإكوادور والغابون والعراق والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا الأمر الذي قلص أثر الالتزام القوي للسعودية والكويت وقطر وأنغولا، حسب ما ذكرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي.

وقال المزروعي "الإمارات ملتزمة بتخفيضاتها.

"لاحظنا بعض الزيادة في إنتاج بعض الدول غير المشاركة في الاتفاق بسبب أوضاعها الخاصة".

ويتطلع تجار النفط إلى اجتماع أوبك والمنتجين غير الأعضاء يوم الاثنين لمعرفة ما إذا كان سيعالج مسألة زيادة إنتاج نيجيريا وليبيا المعفاتين من التخفيضات.

وتراقب اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك درجة الالتزام باتفاق المعروض وستعقد اجتماعا في سان بطرسبرغ بروسيا.

وتواجه تخفيضات إنتاج أوبك عاملا معاكسا آخر هو ارتفاع الإنتاج الأميركي الذي زاد نحو 12% منذ منتصف 2016 إلى 9.4 مليون برميل يوميا. ويزيد عدد منصات الحفر الأميركية المستخدمة لزيادة الإمدادات منذ العام الماضي لكن الوتيرة تباطأت في الأسابيع الأخيرة.