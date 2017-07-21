برنت دون 49 دولاراً للبرميل قبيل اجتماع لأوبك

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد أن توقع تقرير لشركة استشارية ارتفاع إنتاج أوبك في يوليو تموز رغم تعهد المنظمة بكبح الإنتاج مما جدد المخاوف في السوق من استمرار تخمة المعروض من الخام.



وقالت بترو-لوجيستكس التي ترصد توقعات معروض أوبك إن إنتاج المنظمة من الخام سيزيد 145 ألف برميل يوميا هذا الشهر ليتجاوز الإجمالي 33 مليون برميل يوميا.

وأضافت أن زيادة المعروض من السعودية والإمارات العربية المتحدة ونيجيريا ستقود زيادات الشهر الحالي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 36 سنتا إلى 48.94 دولار للبرميل في حين انخفضت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 40 سنتا إلى 46.52 دولار للبرميل.



وكانت أوبك وبعض الدول غير الأعضاء مثل روسيا قد اتفقوا على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا بين يناير كانون الثاني من العام الحالي ونهاية مارس آذار 2018.

إلى ذلك، قال بنك "ايه ان زد": "أثر تراجعات المخزون القوية التي أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع ما زال قائما في السوق".

وقال ريك سبونر كبير محللي السوق لدى سي.ام.سي ماركتس في سيدني، إن تراجع المخزونات قد يستمر في المدى القريب لكن مستويات المخزون الإجمالية هذا العام ستظل أعلى منها في 2016 على الأرجح.

وما زالت مخزونات النفط الأميركية البالغة حوالي 490 مليون برميل أعلى كثيرا من متوسط خمس سنوات، في حين زاد الإنتاج الأميركي حوالي 12% منذ منتصف 2016 ليصل إلى 9.4 مليون برميل يوميا.