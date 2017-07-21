حقل منيفة السعودي مستمر بالإنتاج ولم يتأثر بمشكلة فنية

قال مصدر في قطاع النفط إن حقل منيفة التابع لشركة أرامكو السعودية وأحد أكبر حقول الشركة يواصل إنتاجه ولم يتأثر بأي مشاكل فنية.

وذكرت إنترناشيونال أويل ديلي الأسبوع الماضي أن الإنتاج تضرر جراء تآكل في نظام ضخ الماء، الذي يستخدم للحفاظ على الضغط في الخزان.

وقال المصدر "لا يوجد ثمة شيء على الإطلاق هناك. نحن مستمرون في الإنتاج ونحن نضخ الماء.

"منيفة به طاقة احتياطية والسفانية به طاقة احتياطية. كل ما هنالك أننا نقلص الثقيل الأقل ربحية للالتزام حرفياً بتخفيضات أوبك، حتى إننا قلصنا صادراتنا في الصيف".

وقال مصدر آخر إن صادرات الخام العربي الثقيل ثابتة تقريبا منذ مايو أيار عند ما يتراوح بين 700 ألف و800 ألف برميل يوميا.

وتصل الطاقة الإنتاجية للحقل الذي بدأ العمل على مرحلتين إلى 900 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل.

وقال أرامكو إن منيفة خامس أكبر حقل نفطي في العالم وإنه واحد من بين حقول الشركة السعودية التي تشكل أكبر تحد في التطوير، حيث نصبت منصات على جزر صناعية مربوطة بمررات وجسور بطول 41 كيلومتراً فوق الخليج.

ومن المتوقع أن تتلقى شركات الخدمات في شهر أغسطس وثائق عطاء للتقدم بعروض لتنفيذ الأعمال الخاصة بمد خط أنابيب جديد يحل محل الخط المتضرر والذي ما زال يعمل حسبما قال مصدر آخر في القطاع.

وقال موظف سابق في أرامكو "عملية الإحلال لن تأخذ أكثر من أسابيع قليلة في أقصى تقدير وإنتاج النفط لا يتأثر على الإطلاق بتوقف الحقن حتى إن استمر لشهور قليلة".