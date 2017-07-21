الكويت: كبار منتجي النفط سيبحثون اتفاق المعروض العالمي

قال وزير النفط الكويتي، اليوم الجمعة، إن الدول الرئيسية المنتجة للخام ستناقش اتفاق خفض الإمدادات العالمي، وتُراجع أوضاع السوق، وتدرس أي مقترحات بخصوص الاتفاق خلال اجتماع يُعقد الأسبوع القادم.

ويلتقي عدة وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين غير أعضاء في مدينة سان بطرسبرغ الروسية يوم الاثنين.

وترأس الكويت اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك والدول غير الأعضاء التي تراقب مستوى الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط 1.8 مليون برميل يوميا. بدأت التخفيضات في يناير/كانون الثاني 2017 وتستمر حتى مارس/آذار 2018.

وتضم اللجنة إلى جانب الكويت كلا من فنزويلا والجزائر والسعودية وروسيا وسلطنة عمان.

وأبلغ وزير النفط الكويتي عصام المرزوق وكالة الأنباء الكويتية أن الاجتماع سيناقش "الخطوات المستقبلية للاستمرار في تنفيذ الاتفاق ومناقشة أي اقتراحات من الدول الأعضاء".

وستحيل اللجنة أي توصيات توافق عليها إلى الدول الأعضاء.

وللجنة تقديم توصيات لأوبك ومنتجي النفط الآخرين لتعديل الاتفاق إذا اقتضت الضرورة.