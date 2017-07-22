النفط يهبط نحو 2.5% بعد توقعات بزيادة إنتاج أوبك

هبطت أسعار النفط بنحو 2.5% بعد أن توقع تقرير لشركة استشارية ارتفاع إنتاج أوبك في يوليو، على الرغم من تعهد المنظمة بكبح الإنتاج مما جدد المخاوف في السوق من استمرار تخمة المعروض من الخام.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت على انخفاض قدره 1.24 دولار، أو ما يعادل 2.52% ، إلى 48.06 دولار للبرميل بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.15 دولار بما يعادل 2.45% إلى 45.77 دولار للبرميل.

وسجل الخامان خسائر أسبوعية تجاوزت 1.6% بعد أن قالت بترو- لوجيستكس، التي ترصد توقعات معروض أوبك، إن إنتاج المنظمة من الخام سيزيد 145 ألف برميل يوميا هذا الشهر ليتجاوز الإجمالي 33 مليون برميل يوميا.

وكانت أوبك وبعض الدول غير الأعضاء مثل روسيا قد اتفقوا على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا بين يناير من العام الحالي ونهاية مارس 2018.



من جهتها، قالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن الشركات الأميركية خفضت عدد منصات الحفر النفطية بواقع حفارة واحدة في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو. بيد أن محللين أشاروا إلى أن الانخفاض هو على الأرجح وقفة قصيرة في تعافي أنشطة الحفر الذي من المتوقع أن يستمر حتى عام 2019 على الأقل.