أمين عام أوبك: توازن سوق النفط سيتسارع بالنصف الثاني

قال الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركيندو، إن توازن سوق النفط يتقدم على نحو أبطأ من المتوقع لكنه سيتسارع في النصف الثاني من العام.

وأكد باركيندو، للصحافيين في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، "أن عملية استعادة التوازن تمضي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً لكنها تمضي قدما، متوقعاً أن تتسارع في النصف الثاني".



وأشار باركيندو إلى النمو القوي للطلب على النفط والالتزام بالاتفاق العالمي بين أوبك ودول من خارجها على خفض الإنتاج إضافة إلى تراجع المخزونات في الولايات المتحدة كأسباب للتسارع المتوقع في استعادة السوق توازنها.

ومن المتوقع نمو الطلب على النفط مليوني برميل يوميا في النصف الثاني من العام.