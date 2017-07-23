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عمليات مصفاة سعودية لم تتأثر بحريق في محول كهرباء

المصدر: الخبر – رويترز
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نقلت وكالة الأنباء السعودية عن متحدث باسم هيئة حكومية قوله، إن مصفاة أرامكو السعودية موبيل "سامرف" في ينبع تعمل بشكل عادي بعد اندلاع حريق بمحول كهربائي في بوابة المنشأة، أمس السبت.

ونسبت الوكالة الرسمية إلى عبد الرحمن العبد القادر، المتحدث باسم الهيئة الملكية للجيبل وينبغ التي تدير مدنا صناعية في السعودية، أن العمليات مستمرة ولم تتأثر بالحادث الناتج عن حرارة الطقس.

وقال المتحدث إن الحريق وقع في الساعة 21:22 بالتوقيت المحلي.

و"سامرف" مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وإكسون موبيل، وتدير مصفاة تكرير طاقتها 400 ألف برميل يوميا في ينبع بالساحل السعودي على البحر الأحمر.

كلمات دالّة

#مصفاة سعودية, #حريق محول كهرباء, #موبيل, #مدن صناعية, #السعودية

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