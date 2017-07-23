مصادر: أوبك تدرس قيودا مشروطة على إنتاج نيجيريا وليبيا

قالت مصادر مطلعة إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء قد توصي بفرض سقف مشروط على إنتاج النفط النيجيري والليبي غدا الاثنين.

وأوضحت المصادر أن نيجيريا مستعدة لفرض سقف إذا استطاعت المحافظة على الإنتاج مستقراً عند 1.8 مليون برميل يوميا لمدة 90 يوماً، بحسب ما ورد في "رويترز".

وقال مصدر إن من المعتقد أن ليبيا لا تستطيع المحافظة على الإنتاج عند مستوياته الحالية، التي تدور بين مليون و1.1 مليون برميل يوميا.

وأضاف أن اللجنة الوزارية المشتركة قد تبحث تعميق التخفيضات يوم الاثنين لكن هناك حاجة لمزيد من الدراسات.