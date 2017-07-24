روسيا أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في يونيو

أظهرت بيانات من الجمارك الصينية، اليوم الاثنين، أن روسيا شحنت 5.22 مليون طن من النفط الخام، بما يعادل 1.27 مليون برميل يوميا، إلى الصين في يونيو/حزيران بزيادة 27% على أساس سنوي.

وبهذا تظل روسيا أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين للشهر الرابع على التوالي وفقا للأرقام.

وزادت شحنات يونيو/حزيران من ثاني أكبر مورد أنغولا 10.6% عنها قبل سنة لتصل إلى مليون برميل يوميا، في حين انخفضت صادرات الخام السعودية إلى الصين 15.8% إلى 936 ألفا و607 براميل يوميا.

ونما حجم الشحنات القادمة من العراق 47% مقارنة به قبل عام إلى 834 ألفا و788 برميلاً يومياً، في حين قفزت الإمدادات من البرازيل 118% إلى 689 ألفا و969 برميلاً يومياً.