محافظ الكويت بأوبك: حديث تعميق خفض الإنتاج سابق لأوانه

قال محافظ الكويت في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، هيثم الغيص، إن الحديث عن تعميق خفض إنتاج النفط سابق لأوانه، وسبب ذلك أن الأمور تسير بشكل صحيح.

وأضاف الغيص أن التزام دولة الكويت باتفاق خفض إنتاج النفط بلغ 100% خلال 6 أشهر.

وفيما يتعلق بإنتاج ليبيا من النفط قال الغيص إنه من الصعب التكهن بسير عملية إنتاج النفط في ليبيا.

وأوضخ أنه تمت مراجعة شاملة للدول الـ24 لمراقبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج، وكانت نتيجة المراجعة أن مستوى الالتزام في الأشهر الستة الأولى من الاتفاق كانت بنسبة 98%.

ولفت إلى وجود بوادر إيجابية لخفض الفائض من المخزون العالمي بنحو 90 مليون برميل مقارنة ببيانات شهر يونيو، كما قامت جميع الدول بسحب 351 مليون برميل من الإنتاج النفطي خلال الأشهر الستة الأولى من الاتفاق، كما هو متوقع أن يرتفع الطلب في يوليو بنحو مليوني برميل يوميا، وكلها بوادر إيجابية.