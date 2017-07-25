مسؤول بسينوبك: واردات الخام الصينية تفوق 400 مليون طن

قال مسؤول تنفيذي في شركة نفط وطنية صينية عملاقة، اليوم الثلاثاء، إن واردات البلاد من النفط الخام ستتجاوز 400 مليون طن هذا العام مع تنامي الشراء من الخارج، بفعل تراجع الأسعار وانخفاض الإنتاج المحلي.

وقال تشانغ هاي تشاو نائب رئيس مجموعة سينوبك في تصريحات لرويترز على هامش مؤتمر للقطاع في بكين، اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع أيضا نمو واردات الخام الصينية بأرقام في خانة العشرات العام القادم.

وفي الأشهر الستة الأولى من 2017 استوردت الصين 212 مليون طن من الخام بما يعادل 8.55 مليون برميل يوميا وبزيادة 13.8% عن الفترة المماثلة من 2016 وفقا لبيانات الجمارك.