المزروعي: متفائلون باستمرار الالتزام بخفض إنتاج النفط

أعرب وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، عن تفاؤله بأن منتجي النفط سيلتزمون باتفاق خفض الإنتاج، متوقعاً تحسناً باتجاه تحقيق التوازن في السوق.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون مستقلون يوم 25 مايو على مد اتفاق خفض الإنتاج حتى مارس العام المقبل.

وغرد المزروعي على تويتر "متفائلون باستمرار الالتزام من جميع الدول المشاركة في الخفض، ونتطلع إلى تحسن تدريجي في توازن السوق خلال النصف الثاني".

وأضاف أن "دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لها تاريخ مشرف في الالتزام بقرارات منظمة أوبك وهي تتحمل مع العراق العبء الأكبر من الخفض".

خفض مخصصات نفط الإمارات بسبتمبر نموذج يحتذى

وفي سياق متصل، دعا المزروعي شركات النفط الوطنية لدول أوبك وخارجها إلى أن تحذو حذو شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" التي قررت خفض مخصصات الخام 10% لشهر سبتمبر.

ولفت إلى أنه قد تختلف طرق مراقبة الإنتاج للدولة، ولكن أفضل طريقة وأكثرها شفافية للسوق هي إخطار المشترين بالتغييرات على جدول شحنات التصدير، حسب وجهة نظره.