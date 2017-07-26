هبوط مخزونات النفط الأميركية 10 ملايين برميل في أسبوع

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطاً حاداً الأسبوع الماضي مع رفع مصافي التكرير الإنتاج في حين ارتفعت مخزونات البنزين وتراجعت مخزونات المشتقات الوسيطة.

وقال المعهد إن مخزونات الخام هبطت 10.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من يوليو/تموز لتصل إلى 487 مليون برميل في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 2.6 مليون برميل.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات البنزين زادت بواقع 1.9 مليون برميل مخالفة توقعات محللين في استطلاع لرويترز لانخفاض قدره 614 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات المشتقات الوسيطة، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 111 ألف برميل أو أقل من متوسط توقعات المحللين، الذي كان يشير إلى هبوط قدره 453 ألف برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت الأسبوع الماضي بمقدار 568 ألف برميل إلى 7.5 مليون برميل يوميا.

وعززت أسعار النفط مكاسبها بعد نشر تقرير معهد البترول لتصل إلى أكثر من 4%. وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 2.29 دولار أو 4.71% إلى 50.89 دولار للبرميل في حين ارتفعت عقود الخام الأميركي 2.30 دولار أو 4.96% إلى 48.64 دولار للبرميل.