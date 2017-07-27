النفط قرب أعلى مستوى بـ8 أسابيع مع انخفاض المخزونات

حومت أسعار النفط دون أعلى مستوى في 8 أسابيع بقليل في تعاملات اليوم الخميس بدعم من آمال بتقلص تخمة المعروض من الخام بفعل تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات، بما يعادل 0.1%، إلى 50.88 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت نحو 1.5% في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.2% إلى 48.67 دولار للبرميل.

وسجلت مخزنات الخام الأميركية انخفاضا حادا الأسبوع الماضي مع زيادة إنتاج شركات التكرير وتقلص الواردات.

والانخفاض الذي بلغ 7.2 مليون برميل في مخزونات الخام في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو تموز أكبر من التوقعات التي كانت لانخفاض قدره 2.6 مليون برميل.