برنت فوق 51 دولاراً للبرميل بدعم تخفيضات أوبك

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكنها تظل قرب أعلى مستوياتها في ثمانية أسابيع بدعم من انخفاض المخزونات الأميركية وجهود أوبك الرامية لخفض الإنتاج.

وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة ثمانية سنتات أو 0.2% إلى 51.41 دولار للبرميل.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة عشرة سنتات أو 0.2% إلى 48.94 دولار للبرميل.

وفي الجلسة السابقة ارتفع الخامان إلى أعلى مستوياتهما منذ 31 مايو/أيار بدعم من صعود عقود البنزين الآجلة في الولايات المتحدة بعد تلقي دعم من أحدث جهود أوبك الرامية لخفض الصادرات وهبوط حاد في مخزونات الخام الأميركية.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة سجلت انخفاضا حادا بواقع 7.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو/حزيران بفعل قوة نشاط التكرير وزيادة الصادرات.

ووجدت أسعار النفط دعما في اتفاق جديد بين أوبك وبعض المنتجين خارجها على كبح الإنتاج النيجيري، وتشجيع بعض الأعضاء على الامتثال لتخفيضات الإنتاج التي تعهدوا بها.

ومنذ أن عقد كبار منتجي النفط في العالم اجتماعا في سان بطرسبرغ يوم الاثنين ارتفعت أسعار الخام نحو 6% بدعم من توقعات بتعميق التخفيضات.

وقالت السعودية، القائد الفعلي لأوبك، إنها تخطط لخفض صادرات الخام إلى 6.6 مليون برميل يوميا في أغسطس/آب بما يقل نحو مليون برميل يوميا عن مستواها قبل عام.