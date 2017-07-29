أقل زيادة لحفارات النفط الأميركية في 14 شهراً

أضافت شركات الطاقة الأميركية 10 حفارات نفطية في يوليو، وهي أقل زيادة شهرية منذ مايو 2016 مع تباطؤ وتيرة تعافي إنتاج الخام وسط انخفاضات في الأسعار مؤخرا.

وتباطأ عدد الحفارات النفطية مع قيام بضع شركات أميركية بالاستكشاف والإنتاج بخفض خطط الانفاق الرأسمالي.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الطاقة أضافت حفارين نفطيين على مدى الأسبوع المنتهي في 28 يوليو ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 766 وهو الأعلى منذ أبريل/نيسان 2015 ومقارنة مع 374 حفارا نفطيا نشطا في نفس الأسبوع قبل عام.

وأضافت شركات الطاقة حفارات نفطية في 55 أسبوعا من الأسابيع الـ 61 الماضية منذ بداية يونيو 2016. وعدد الحفارات النفطية مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا.

ووفقا لبيكر هيوز فإن العدد الحالي لحفارات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة يبلغ 958 مقارنة مع متوسط بلغ 509 حفارات بالعام الماضي، و978 حفارا في 2015.

وحسب بيانات اتحادية فإن منتجي النفط الأميركيين يستهدف زيادة الإنتاج إلى 9.3 مليون برميل يوميا في 2017 وإلى مستوى قياسي قدره 9.9 مليون برميل يوميا في 2018 من 8.9 مليون برميل يوميا في 2016.