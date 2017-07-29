لجنة من أوبك والمستقلين تجتمع بأبوظبي الأسبوع المقبل

قالت منظمة أوبك اليوم السبت إن مسؤولين من لجنة فنية تضم منتجين من أعضاء أوبك ومستقلين سيعقدون اجتماعاً في أبوظبي يومي السابع والثامن من أغسطس لمناقشة الالتزام باتفاق خفض الإمدادات.

ويرأس اجتماع اللجنة الفنية المشتركة الكويت وروسيا ويحضره ممثلون للسعودية التي تتولى رئاسة المنظمة في عام 2017.

وقالت منظمة أوبك إن الهدف من الاجتماع "فهم أفضل للمصاعب والعقبات التي تواجه بعض المنتجين الأعضاء في أوبك والمستقلين المشاركين (في الاجتماع) وتقييم كيفية تحسين مستويات الامتثال، سعيا لتحقيق إعادة التوازن في السوق العالمية للنفط بوتيرة أسرع".

وقالت مصادر إن من المرجح أن يحضر الاجتماع ممثلون من الإمارات التي تستضيف الاجتماع ومن العراق وكازاخستان من خارج أوبك.