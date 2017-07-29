متى تتعافى أسعار الطاقة من الارتباط بالإنتاج الأميركي؟

اختبرت أسواق النفط العالمية كافة المسارات والاتجاهات خلال الأعوام الثلاثة الماضية وما قبلها، وخضعت تلك الأسواق إلى الكثير من الخطط والبرامج الهادفة إلى تحسين كفاءة التسعير ومراقبة الإنتاج وإدارة النمو للاقتصاد العالمي، إضافة إلى توفير منصة عالمية يمكن من خلالها المضاربة وفرض سقوف وقيعان سعرية وفقاً لما يفضله المضاربون وبشكل خاص خلال ظروف عدم الاستقرار وهي كثيرة لدى أسواق الطاقة.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، أنه كلما اشتدت حالة عدم الاستقرار لدى أسواق النفط العالمية، فإنها تبتعد كثيراً عن الأساسيات ذات العلاقة بالبيانات الاقتصادية والمؤشرات المالية لدى أسواق المستهلكين، وخطط النمو المستهدفة، وحجم الطلب الداخلي على النفط، ومعدلات نمو الطلب العالمي الحالي والمتوقع، لتتبع مستويات المخزونات الأميركية وإمدادات النفط الصخري، الأمر الذي يعكس مؤشرات خاطئة عن أداء أسواق النفط ومدى جدوى ومصداقية الأسعار المتداولة.

وبين التقرير أنه من غير المجدي التركيز على السوق الأميركي ومؤشر المخزونات فقط كمستهلك ومنتج للنفط لتحديد مسار الأسعار وإغلاقاتها اليومية وتغيراتها اللاحقة، فالإنتاج العالمي للنفط يتجاوز 96 مليون برميل في اليوم، وبالتالي لا بد من إيجاد آليات للتسعير والمتابعة وتحديد مصادر التأثير الحقيقية على أسعار النفط على أساس يومي، والتي لابد لها من أن تشمل كافة أسواق الاستهلاك والإنتاج كحزمة واحدة.

وأشار إلى أنه ليس من المبالغة أن تشمل أدوات القياس اليومي والمرجعيات المفترضة حجم الطلب القادم من الصين واحتياجاتها اليومية، والتي تقدر بنحو 6.6 مليون برميل نفط يومياً و60 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، فيما تتجه التوقعات الصادرة عن مصلحة الدولة للطاقة إلى أكثر من ذلك وصولاً إلى مستوى طلب سيصل إلى 11 مليون برميل يومياً والطلب المتوقع على الغاز سيصل إلى 205 مليارات متر مكعب.

فيما يمكن وضع مستوى إنتاج "أوبك" بالاعتبار والذي يتوقع أن يتجاوز إنتاجها 33 مليون برميل يومياً خلال الشهر الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار حجم روسيا كمنتج أول للنفط والغاز، وتعتبر أيضاً من كبار المستهلكين حول العالم، وعند هذا المستوى من الشمول يمكن إعادة صياغة مرجعيات وأساسيات أسواق الطاقة التي أنهكت من ارتباطها بالمخزونات الأميركية منذ زمن بعيد.

وبات من الملاحظ أن خطط التخفيض التي اعتمدها أعضاء "أوبك" وبعض المستقلين، تتعرض للتآكل يومياً نتيجة ضعف المرجعيات، وبالتالي نجد أن أسعار النفط الحالية تعتبر منخفضة على الرغم من جدوى الاتفاقية القائمة على خفض الإنتاج وعند مستوى استثنائي من امتثال الموقعين على اتفاقية خفض الإنتاج والتي ساهمت في امتصاص الفائض والسيطرة على تخمة المعروض.