إنتاج "أوبك" يقفز لأعلى مستوى مع استمرار التعافي الليبي

أظهر مسح أجرته رويترز ارتفاع إنتاج أوبك من النفط 90 ألف برميل يوميا هذا الشهر ليصل إلى أعلى مستوياته لعام 2017 بفعل استمرار تعافي الإمدادات من ليبيا المستثناة من اتفاق خفض الإنتاج.

وساعد تراجع في المعروض السعودي وانخفاض الصادرات الأنجولية في زيادة درجة التزام أوبك بتخفيضات الإنتاج إلى 84%. ورغم أن ذلك أعلى من مستوى يونيو المعدل البالغ 77% إلا أن درجة الالتزام للشهرين كليهما متراجعة عن مستوياتها في وقت سابق من العام عندما كانت فوق 90%.

وترفع إمدادات النفط الإضافية من ليبيا المعروض من دول أوبك الـ13 فوق المستوى الإنتاجي المستهدف للمنظمة. وتقرر إعفاء ليبيا ونيجيريا من التخفيضات بسبب صراعات داخلية أضرت بإنتاجهما.

وتفرض زيادة الإنتاج الليبي والنيجيري تحديا إضافيا أمام الجهود التي تقودها أوبك لتصريف فائض المعروض في الأسواق العالمية. وبغية معالجة ذلك تحرك الوزراء أثناء اجتماع عُقد في 24 يوليو لتقييد الإنتاج النيجيري، ويجري المسؤولون محادثات الأسبوع القادم بشأن تحسين مستوى الالتزام.

وقال مصدر قريب من أوبك عن محادثات الالتزام التي تستضيفها أبوظبي في السابع والثامن من أغسطس، إن "هناك حاجة لاصطفاف جميع الدول من أجل تحقيق الالتزام الكامل".