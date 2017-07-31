النفط يرتفع لأعلى مستوى في شهرين مع تراجع المخزونات

ارتفع النفط لأعلى مستوى في شهرين، اليوم الاثنين، بدعم من تراجع المخزونات الأميركية والتهديد بفرض عقوبات على فنزويلا العضو في منظمة أوبك.

وقفزت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي فوق 50 دولارا للبرميل لفترة وجيزة اليوم بلغت 49.97 دولار للبرميل، لتظل مرتفعة 25 سنتا أو ما يعادل 0.5 في المئة عن آخر سعر إغلاق.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 52.85 دولار للبرميل مرتفعة 33 سنتا أو ما يعادل 0.6%. وبلغت الأسعار 52.90 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى لها منذ 25 مايو/أيار.

ومع الزيادة في الأسعار يتجه العقدان للارتفاع للجلسة السادسة على التوالي.

وارتفعت الأسعار نحو عشرة بالمئة منذ آخر اجتماع لأعضاء بارزين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار آخرين من بينهم روسيا، وبحث الاجتماع إجراءات محتملة لتخفيض المعروض في أسواق النفط.

وتدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات على قطاع النفط الحيوي في فنزويلا ردا على انتخابات أجريت، أمس الأحد، لاختيار جمعية تأسيسية انتقدتها واشنطن.

لكن متعاملين يقولون إن الدعم الأكبر للأسعار يأتي حاليا من تراجع المخزونات في الولايات المتحدة.

وانخفضت مخزونات النفط الأميركي 10% من ذروتها في مارس إلى 483.4 مليون برميل.

وعلى صعيد الإنتاج، انخفض الإنتاج الأميركي 0.2% إلى 9.41 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو/تموز بعد أن زاد أكثر من عشرة في المئة منذ منتصف 2016.