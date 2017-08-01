النفط يتراجع بضغط من زيادة ضخ الإمدادات

تراجع النفط نحو 3% لينزل عن أعلى مستوياته في شهرين، اليوم الثلاثاء، مع استمرار منتجي النفط العالميين في ضخ مزيد من الإمدادات، ما يثير مخاوف المستثمرين من أن ارتفاع الأسعار الذي استمر لعدة أسابيع ربما مضى أبعد من اللازم.

وزاد إنتاج أوبك في يوليو/تموز حسب ما أظهر مسح أجرته رويترز أمس الاثنين رغم اتفاق خفض الإنتاج. وأدى ذلك إلى عمليات بيع بعد أن ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي أكثر من 16 بالمئة منذ أواخر يونيو/حزيران.

وقال فيل فلين، المحلل لدى مجموعة برايس فيوتشرز في شيكاغو "يبدو أن الأمر فني بدرجة أكبر، وقد أدى ذلك إلى جانب تقرير أوبك إلى دفع الجميع صوب محاولة الخروج سريعا في نفس التوقيت."

ومن المتوقع أن تظهر تقارير المخزونات الأميركية التي تصدر هذا الأسبوع تراجع مخزونات الخام 2.9 مليون برميل الأسبوع الماضي لتواصل انخفاضها للأسبوع الخامس على التوالي.

وخلال الجلسة كان خام القياس العالمي برنت منخفضا 1.55 دولار للبرميل بما يعادل 2.9 بالمئة عند 51.18 دولار. وتراجع الخام الأميركي 1.53 دولار أو 3.1 بالمئة إلى 48.64 دولار للبرميل.