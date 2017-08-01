وفرة الإمدادات تهوي بالنفط من أعلى مستوياته في شهرين

انخفض النفط من أعلى مستوى في شهرين قرب 53 دولارا للبرميل، في الوقت الذي طغى فيه أثر وفرة الإمدادات العالمية على قوة الطلب وتوقعات بهبوط آخر في مخزونات الخام الأميركية.

ومن المنتظر أن تظهر تقارير المخزون الأميركي انخفاض مخزونات الخام 2.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، في تراجع للأسبوع الخامس على التوالي. لكن مسحا لرويترز أظهر أن إنتاج أوبك زاد في يوليو على الرغم من اتفاق لخفض الإنتاج.

وبحلول الساعة 13:03 بتوقيت غرينتش، انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 26 سنتا إلى 52.46 دولار للبرميل. وبلغ العقد خلال الجلسة 52.93 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 25 مايو.

وتراجع الخام الأميركي 28 سنتا إلى 49.89 دولار للبرميل.

وقال كارستن فريتش من كومرتس بنك "عند المستوى الحالي لإنتاج أوبك، من المرجح أن تُظهر سوق النفط عجزا في الإمدادات بنحو 500 ألف برميل يوميا فقط في النصف الثاني من العام".

وأظهر مسح أجرته رويترز أن إنتاج منظمة أوبك من النفط زاد هذا الشهر 90 ألف برميل يوميا بقيادة تعافٍ آخر في الإمدادات من ليبيا، وهي واحدة من بلدين معفيين من اتفاق لخفض الإنتاج.

إنتاج روسيا انخفض 307.6 ألف برميل يوميا في يوليو

من جهة أخرى، قالت وزارة الطاقة إن روسيا خفضت إنتاجها من النفط بواقع 307 آلاف و600 برميل يوميا في يوليو مقارنة مع مستويات أكتوبر 2016.