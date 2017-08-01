"بي.بي" تتوقع بقاء النفط دون 55 دولارا للبرميل بـ2018

توقع المدير المالي لشركة بي.بي البريطانية، شركة النفط العملاقة، بريان جيلفاري أن تتحرك أسعار النفط في نطاق بين 45 و55 دولاراً للبرميل العام المقبل مع نمو إنتاج النفط الصخري الأميركي.

وقال جيلفاري إن الطلب العالمي على النفط تعافى في الربع الثاني من 2017 بعد بداية بطيئة للعام، ومن المتوقع أن ينمو بين 1.4 و1.5 مليون برميل يوميا.

وأضاف أن "الطلب العالمي يبدو قوياً وستتماسك الأسعار حول المستويات التي نراها اليوم".

وسجل متوسط سعر خام برنت في النصف الأول من العام 51.71 دولار للبرميل تقريبا وهو دون 53 دولاراً للبرميل بقليل حاليا.

وبلغ الطلب العالمي نحو 95 مليون برميل يوميا في 2016.

ومن المتوقع أن تظل أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت دون تغيير في 2018، إذ من الممكن أن يرتفع إنتاج النفط الصخري عند هذه المستويات مما يحد من صعود الأسعار.