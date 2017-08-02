النفط يهبط بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات أميركا

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، متأثرة بزيادة غير متوقعة في مخزونات الوقود الأميركية أدت لانخفاض سعر برميل الخام الأميركي إلى دون 50 دولارا بينما لا تزال الأسعار العالمية تحت ضغوط بسبب استمرار ارتفاع إمدادات أوبك.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا أو 0.8% عن التسوية السابقة ليصل إلى 48.76 دولار للبرميل. وجاء ذلك بعدما فتحت عقود الخام الأميركي فوق 50 دولارا للبرميل أمس الثلاثاء لأول مرة منذ 25 مايو/أيار أمس الثلاثاء.

ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت 39 سنتا أو 0.8% عن الإغلاق السابق ليصل إلى 51.39 دولار للبرميل.

وقال معهد البترول الأميركي إن مخزونات الخام الأميركية زادت بواقع 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 28 يوليو/تموز إلى 488.8 مليون برميل ليقوض آمالا بأن انخفاض المخزونات في الآونة الأخيرة كان مؤشرا على تقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق الأميركية.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.

وتراجع خام برنت خارج أميركا بسبب تقارير نشرت هذا الأسبوع وأظهرت أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بلغ أعلى مستوى له في 2017 عند 33 مليون برميل يوميا، رغم تعهد أوبك ومنتجين مستقلين من بينهم روسيا بخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا في الفترة بين يناير/كانون الثاني الماضي ومارس/آذار 2018.