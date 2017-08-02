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رئيس نفط الكويت: ملتزمون باتفاق "أوبك" لخفض الإنتاج

المصدر: الكويت – رويترز
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قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال جعفر، إن الكويت ملتزمة تماما باتفاق خفض إنتاج النفط المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وبعض المنتجين المستقلين.

واتفقت أوبك والمنتجون المستقلون على خفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في الفترة بين يناير الماضي ومارس 2018.

وذكر جعفر أن الشركة ستبدأ إنتاج النفط الثقيل في نهاية 2018 على أن يصل الإنتاج إلى 60 ألف برميل يوميا خلال ستة أشهر من بدء الإنتاج.

وأضاف أن الإنتاج الحالي من الغاز الحر يبلغ 200 مليون برميل يوميا، ومن المتوقع أن يصل إلى نصف مليار برميل يوميا بنهاية 2017.

كلمات دالّة

#نفط, #أوبك, #خفض الانتاج, #المنتجون المستقلون, #إنتاج الغاز

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