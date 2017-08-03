أسعار النفط تفقد الزخم بفعل ارتفاع معروض "أوبك"

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس، في وقت فقدت موجة صعود دفعت الأسعار للارتفاع نحو 10% منذ أوائل الأسبوع الماضي، الزخم، رغم إشارات متجددة على تقلص تدريجي في الفجوة بين العرض والطلب بالسوق الأميركية.

وبحلول الساعة 08:25 بتوقيت غرينتش، انخفض خام برنت 25 سنتا إلى 52.11 دولار للبرميل. وتراجع الخام الأميركي الخفيف 25 سنتا إلى 49.34 دولار.

ويقول متعاملون إن الطلب القوي في الولايات المتحدة يدعم الأسعار، في حين يكبح ارتفاع إمدادات منتجي "أوبك" تحقيق مكاسب إضافية، مما يشير إلى سوق تتحرك داخل نطاق ضيق.

وظل الخام الأميركي دون 50 دولاراً للبرميل رغم طلب قياسي على البنزين بلغ 9.84 مليون برميل يومياً الأسبوع الماضي، وتراجع مخزونات النفط التجارية في الأسبوع المنتهي في 28 يوليو بـ 1.5 مليون برميل إلى 481.9 مليون برميل، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ويقل ذلك عن المستويات المسجلة في نفس الوقت من العام الماضي، مما يشير إلى تقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق الأميركية. ويقول متعاملون إن ارتفاع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يكبح الأسعار.

وتعهدت "أوبك" ومنتجون آخرون من بينهم روسيا بخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يومياً حتى مارس 2018، للمساعدة في دعم الأسعار وتقليص المخزونات. لكن بيانات "تومسون رويترز أيكون" تظهر أن شحنات النفط الخام من "أوبك" وروسيا، دون حساب إمدادات خطوط الأنابيب، بلغت أعلى مستوى في 2017 عند نحو 32 مليون برميل يومياً، ارتفاعا من نحو 30.5 مليون برميل يوميا في يناير.

ويقول محللون إن من المرجح أن تظل الأسعار تحت ضغط لبعض الوقت في المستقبل بفعل وفرة الإمدادات.