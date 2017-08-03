صادرات نفط "أوبك" تسجل مستوى قياسياً في يوليو

ذكر تقرير لمؤسسة "تومسون رويترز" لأبحاث النفط اليوم الخميس أن صادرات النفط الخام من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ارتفعت إلى مستوى قياسي في يوليو، بفضل زيادة كبيرة في صادرات الدول الإفريقية الأعضاء في المنظمة.

وبلغت صادرات يوليو 26.11 مليون برميل يومياً، وهو ما يعني زيادة 370 ألف برميل يومياً جاء معظمها من نيجيريا التي رفعت شحناتها بمقدار 260 ألف برميل يومياً.

وانخفضت الشحنات من الشرق الأوسط إلى 18.14 مليون برميل يومياً في يوليو، من 18.53 مليون برميل يومياً، حيث سجلت السعودية والكويت وقطر انخفاضات.

وكان أكبر انخفاض من السعودية التي شحنت 7.10 مليون برميل يومياً في المتوسط، بانخفاض 360 ألف برميل يومياً عن يونيو الذي سجل 7.46 مليون برميل يومياً.

وقال التقرير: "منذ بداية العام شهدت السعودية صادرات بمتوسط 7.26 مليون برميل يومياً بانخفاض 300 ألف برميل يوميا تقريباً عن متوسط 2016، وهو ما يظهر الالتزام الكامل بخفض الإمدادات.

وأظهرت البيانات التفصيلية لشهر يوليو الواردة في تقرير "تومسون رويترز" - التي تعد حساباتها بناء على رصد تدفقات النفط الخام وبيانات الحاويات - أن صادرات نيجيريا زادت 260 ألف برميل يومياً إلى 2.19 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2015، بينما زادت صادرات أنغولا 200 ألف برميل يومياً إلى 1.89 مليون برميل يومياً.

وزادت صادرات ليبيا 120 ألف برميل يومياً على أساس شهري إلى 880 ألف برميل يومياً، وهو ما يصل إلى مثلي صادرات أبريل تقريباً.

ولم تشهد صادرات العراق تغيرا يذكر في يوليو حيث ظلت عند 3.22 مليون برميل يومياً. وزادت شحنات كركوك التي يجري تصديرها عبر ميناء جيهان التركي إلى 442 ألف برميل يومياً في يوليو من 369 ألف برميل يوميا في يونيو.

وزادت صادرات إيران 103 آلاف برميل يومياً إلى 2.29 مليون برميل يوميا في يوليو. وأبقت إيران صادرات الخام أعلى من مليوني برميل يومياً على مدار العام الحالي باستثناء شهر أبريل.