النفط يهبط بفعل القلق من زيادة إمدادات أوبك

هبطت أسعار النفط مع توقف عمليات شراء حذر، بعدما ارتفع الخام الأميركي قرب 50 دولاراً للبرميل وفي ظل القلق من زيادة إمدادات منظمة أوبك، وهو ما بدد أثر بيانات أمس أظهرت ارتفاعا قياسيا في الطلب على البنزين في الولايات المتحدة.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت لحدود 51.5 دولاراً للبرميل، بينما تراجع الخام الأميركي الخفيف عند 49.03 دولار للبرميل، بعدما صعد أثناء الجلسة إلى 49.96 دولار للبرميل.

وارتفعت صادرات أوبك من النفط الخام إلى مستوى قياسي في يوليو/ تموز مع الزيادة الكبيرة في صادرات الدول الإفريقية الأعضاء في المنظمة، بحسب تقرير لتومسون رويترز أويل ريسيرش.

وظل الخام الأميركي الخفيف دون 50 دولارا للبرميل في ظل إمدادات محلية قوية حدت من مكاسبه.

وقال متعاملون إن الطلب القوي في الولايات المتحدة يدعم الأسعار في حين يكبح ارتفاع إمدادات منتجي أوبك تحقيق مكاسب إضافية، مما يشير إلى سوق تتحرك داخل نطاق ضيق.

ويتوقع خبراء نفط إن تبقى الأسعار تحت ضغط لبعض الوقت في المستقبل بفعل وفرة الإمدادات.