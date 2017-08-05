النفط يرتفع 18% عن أدنى مستوياته في 2017

ارتفعت أسعار النفط بعد أن عززت بيانات قوية للوظائف الأميركية الآمال بنمو الطلب على الطاقة، لكن أسعار الخام انخفضت على أساس أسبوعي متأثرة بارتفاع صادرات أوبك وقوة إنتاج الولايات المتحدة.

والأسعار مرتفعة بنحو 18 بالمئة عن المستويات المتدنية التي بلغتها في يونيو الماضي، إذ دعم الطلب القوي على وقود النقل في الصيف العقدين القياسيين.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن أرباب العمل الأميركيين وظفوا عمالا بعدد يزيد عن التوقعات في يوليو/تموز وزادوا أجورهم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 41 سنتا، أو ما يعادل 0.8 بالمئة، إلى 52.42 دولار للبرميل في التسوية، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 55 سنتا، أو ما يعادل 1.1 بالمئة، إلى 49.58 دولار للبرميل.

وكانت العقود الآجلة للخام انخفضت في التعاملات المبكرة قبل أن يحفز تقرير الوظائف المتعاملين على الشراء.

وعلى أساس أسبوعي، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لأقرب استحقاق بأقل من واحد بالمئة. ويقول محللون إن الأسعار تعرضت لضغوط جراء ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة وأوبك إلى جانب زيادة صادرات المنظمة وإن كانت قوة الطلب حدت من الخسائر.

وبينما تقود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) جهودا لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا بالتعاون مع بعض المنتجين المستقلين مثل روسيا، زادت صادرات المنظمة في يوليو/تموز إلى مستوى قياسي، وفق تقرير لتومسون رويترز لأبحاث النفط.

وبلغت الصادرات في يوليو 26.11 مليون برميل يوميا بزيادة 370 ألف برميل يوميا جاء معظمها من نيجيريا. وإنتاج روسيا مرتفع أيضا. وقالت روسنفت، أكبر منتج للخام في روسيا، إن إنتاجها النفطي نما 11.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من هذا العام.

ويلتقي مسؤولو اللجنة الفنية التي تضم أعضاء من أوبك ومن خارج المنظمة في أبوظبي يومي السابع والثامن من أغسطس/آب لمناقشة سبل تعزيز مستوى الالتزام باتفاق خفض الإمدادات.

وفي الولايات المتحدة، بلغ الإنتاج 9.43 مليون برميل يوميا، مسجلا أعلى مستوياته منذ أغسطس/آب 2015 بارتفاع 12 بالمئة عن المستويات المتدنية التي سجلها في يونيو/حزيران العام الماضي.