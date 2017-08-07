عودة إنتاج نفط ليبيا لطبيعته وخفض أسعار خام البصرة

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان، إن الإنتاج في حقل الشرارة الليبي، أكبر حقول النفط في البلاد، عاد إلى طبيعته اليوم الاثنين بعد أن اقتحم متظاهرون غرفة مراقبة في مصفاة الزاوية في شمال البلاد لفترة وجيزة.

وقالت المؤسسة إن العمليات في خط أنابيب ينقل وقود الطائرات والبنزين من الزاوية إلى طرابلس أغلقه المتظاهرون عادت إلى العمل بشكل طبيعي.

وجاء بيان المؤسسة بعد أن نقلت وكالة رويترز، عن مصدر في مصفاة الزاوية، أن المحطة تعمل بشكل طبيعي لكن مصدرا ملاحيا محليا قال إن بعض المحتجين في الميناء علقوا عمليات التحميل.

من جهة أخرى، قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) إن العراق حدد سعر البيع الرسمي لشحنات سبتمبر/ايلول من خام البصرة الخفيف المتجهة إلى آسيا عند 0.65 دولار للبرميل أقل من متوسط الأسعار المعروضة لخامي سلطنة عمان ودبي، وذلك دون تغيير عن الشهر السابق، بحسب رويترز.

وقالت سومو في بيان إن سعر خام البصرة الثقيل لآسيا في الشهر ذاته تحدد بخصم 4.45 دولار للبرميل مقارنة مع مستوى متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي.

وتحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في الشحنات المتجهة إلى أسواق أميركا الشمالية والجنوبية في سبتمبر/أيلول عند 0.35 دولار فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت وذلك دون تغيير عن الشهر السابق، في حين تحدد سعر بيع خام كركوك إلى الولايات المتحدة بعلاوة 1.10 دولار للبرميل فوق المؤشر ذاته.

وبالنسبة للشحنات المتجهة إلى أوروبا فقد تحدد سعر خام البصرة الخفيف بزيادة 0.30 دولار إلى سعر برنت المؤرخ منقوصا منه 2.55 دولار للبرميل، في حين تقرر رفع سعر شحنات سبتمبر/أيلول من خام كركوك إلى ما يقل 2.75 دولار عن سعر برنت المؤرخ.