أوبك تجري محادثات بشأن الالتزام باتفاق الإنتاج

قالت مصادر مطلعة إن مسؤولين من منظمة أوبك ومن خارجها يجرون اجتماعات لليوم الثاني في أبوظبي لمناقشة سبل تعزيز مستوى الالتزام باتفاق لخفض إنتاج النفط.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى مارس/آذار 2018 للتخلص من تخمة الإمدادات ودعم الأسعار.

وقال أحد المصادر إن لجنة تضم روسيا والكويت والسعودية بجانب مسؤولين من مقر أوبك في فيينا عقدوا اجتماعات منفردة في أبوظبي مع مسؤولين من العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان وماليزيا.

وقال مصدران إن بيانا بشأن جهود تعزيز الالتزام تجري صياغته ومن المرجح أن يصدر بعد اختتام الاجتماع اليوم الثلاثاء.

وأظهر العراق والإمارات، وهما منتجان كبيران في أوبك، التزاما منخفضا نسبيا بالاتفاق الذي يستند إلى بيانات تستخدمها أوبك لمراقبة إمداداتها. وعززت كازاخستان وماليزيا غير الأعضاء في أوبك إنتاجهما في الأشهر القليلة الماضية بحسب وكالة الطاقة الدولية.

وقالت مصادر إن العراق والإمارات العضوين في أوبك أكدا خلال اجتماع عُقد في روسيا الشهر الماضي التزامهما بالاتفاق لكنهما لم يقدما خطة ملموسة بشأن كيفية الوفاء بأهدافهما للإنتاج.

ويقول العراق والإمارات إن تقييم إنتاجهما من قبل مصادر ثانوية، وهي أرقام صادرة عن وكالات حكومية ومستشارين ووسائل إعلام متخصصة في القطاع تستخدمها أوبك لمراقبة إنتاجها، والذي تم قبل أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني كان منخفضا.

ويقول البلدان إنهما نتيجة لهذا أمامهما مهمة عسيرة تتمثل في تنفيذ خفض أكبر لكي تحققا التزاما كاملا.