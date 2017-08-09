النفط يتخطى 52 دولاراً بعد هبوط المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد تقرير أظهر أن المصافي في الولايات المتحدة استهلكت كميات قياسية من الخام في الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تقلص المخزونات، وإن كان ارتفاع غير متوقع في مخزونات البنزين قد حد من المكاسب.



وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 6.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو انخفاض أكبر بكثير من توقعات بتراجع قدره 2.7 مليون برميل.



واستهلكت المصافي نحو 17.6 مليون برميل من الخام، متجاوزة مستوى قياسياً مرتفعاً سجلته في مايو، ومسجلة أعلى مستوى أسبوعي منذ أن بدأت الإدارة جمع تلك البيانات في العام 1982.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 14 سنتا إلى 52.28 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 15:17 بتوقيت غرينتش، بعدما انخفض على مدار يومين. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات إلى 49.20 دولاراً للبرميل.



وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات البنزين 3.4 مليون برميل، مقارنة مع توقعات في استطلاع لآراء المحللين أجرته "رويترز" بانخفاض قدره 1.5 مليون برميل.