"معلومات الطاقة" تؤكد انخفاض مخزونات الخام الأميركية

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي مع زيادة إنتاج المصافي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين وتراجعت مخزونات نواتج التقطير.

وتقلصت مخزونات الخام بمقدار 6.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من أغسطس، مقارنة مع توقعات محللين بانخفاض قدره 2.7 مليون برميل.



وارتفعت المخزونات في محطة التسليم في كوشينغ بأوكلاهوما بواقع 569 ألف برميل.



وأظهرت بيانات الإدارة أن استهلاك المصافي زاد بواقع 166 ألف برميل يومياً، بينما ارتفع معدل الاستفادة من طاقة المصافي الإنتاجية بواقع 0.9 نقطة مئوية إلى 96.3%، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2005.



وارتفعت مخزونات البنزين بـ 3.4 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 1.5 مليون برميل في استطلاع لآراء المحللين أجرته "رويترز".



ووفقاً لبيانات الإدارة، هبطت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة بواقع 1.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بهبوط قدره 131 ألف برميل.



وتقلصت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 496 ألف برميل يومياً.