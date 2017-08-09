هبوط مخزونات الخام الأميركية 7.8 مليون برميل في أسبوع

قال معهد البترول الأميركي، إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة انخفضت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي مع تراجع الواردات وارتفاع استهلاك مصافي التكرير، في حين زادت مخزونات البنزين على غير المتوقع.

وهبطت مخزونات النفط الخام 7.8 مليون برميل على مدى الأسبوع لتصل إلى 478.4 مليون برميل، بينما توقع المحللون انخفاضها 2.7 مليون برميل. وزادت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 319 ألف برميل بحسب المعهد.

وأظهرت بيانات معهد البترول ارتفاع استهلاك الخام بمصافي التكرير 91 ألف برميل يوميا.

وزادت مخزونات البنزين 1.5 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز تراجعها 1.5 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 157 ألف برميل، بينما كانت التوقعات أن تنخفض 131 ألف برميل.

وانخفضت واردات الخام الأميركية الأسبوع الماضي 30 ألف برميل يوميا إلى 7.6 مليون برميل يوميا.