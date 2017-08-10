أي سعر لـWTI لتعادل ميزانيات منتجي النفط الصخري؟

على الرغم من أن الخبراء يجمعون على أن متوسط سعر النفط المطلوب لتعادل المصروفات والإيرادات بالنسبة لشركات النفط الصخري في الولايات المتحدة هو بحدود 50 دولارا للخام الأميركي الخفيف، إلا أن عددا منها يواصل تسجيل الخسائر.

وقد أظهرت الأرباح الصافية لأكبر 15 منتجا للنفط الصخري في الولايات المتحدة تقليص الخسائر الصافية إلى 470 مليون دولار في الربع الثاني من هذا العام عندما بلغ متوسط سعر الخام الأميركي الخفيف 48 دولارا، من 7.4 مليار دولار في الفصل المماثل من العام الماضي عندما كانت أسعار WTI قرب 46 دولارا للبرميل.

وقد نجحت شركات النفط الصخري في تقليص الخسائر عبر تخفيض التكاليف وتحسين الكفاءة، حيث أعلن البعض منها تخفيض الإنفاق الرأسمالي للنصف الثاني من هذا العام كردة فعل على تراجع الأسعار.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الخام الأميركي الخفيف تراجعت 9% خلال الربع الثاني من هذا العام.

هذا وتجد شركات إنتاج النفط الصخري نفسها أمام معضلة: هل تتحوط لإمكانية مزيد من التراجع بأسعار النفط اليوم عندما تقف أسعار العقود الآجلة للسنة المقبلة عند 50 دولارا أم تنتظر على أمل مزيد من الارتفاع في الأسعار.