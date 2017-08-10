النفط يتماسك فوق 52 دولاراً مع انخفاض مخزونات أميركا

ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم الخميس، بعدما أظهرت بيانات رسمية انخفاض مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع، لكن بعض المحللين قالوا إن السوق تتحرك في نطاق ضيق في ظل معاملات هادئة.



زاد خام القياس العالمي مزيج برنت 18 سنتا أو 0.3% إلى 52.88 دولاراً للبرميل، بحلول الساعة 06:17 بتوقيت غرينتش، بعدما تراجع قليلا في وقت سابق من الجلسة. وأغلق الخام مرتفعا 1.1% أمس الأربعاء بعد انخفاض استمر يومين، بحسب "رويترز".



وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا أو 0.3% إلى 49.72 دولاراً للبرميل، بعد انخفاضه في وقت سابق من الجلسة. وزاد الخام 0.8% في الجلسة السابقة.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء، إن مخزونات الخام انخفضت في الأسبوع الماضي، مع ارتفاع إنتاج المصافي إلى أعلى نسبة مئوية من الطاقة الإنتاجية في 12 عاماً.



وأظهرت البيانات الحكومية تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بـ 6.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين كانت التوقعات تشير لانخفاضها بواقع 2.7 مليون برميل.



وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً، في إطار اتفاق يمتد حتى مارس 2018. ودعم هذا الاتفاق الأسعار، لكن انتعاش الإنتاج في ليبيا ونيجيريا (عضوي أوبك المعفيين من اتفاق خفض الإنتاج) عرقل تلك الجهود.