أرامكو تتجه لرفع طاقتها من الغاز لـ9.6 مليار قدم مكعبة

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، أنها اعتمدت برنامجاً لتوسعة شبكة الغاز الرئيسية على مرحلتين لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي بهدف دعم قطاعي المرافق والصناعة.

وأوضحت أن المشروع سيعمل على رفع الطاقة الاستيعابية لشبكة الغاز الرئيسية إلى 9.6 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم، وذلك باكتمال المرحلة الأولى بنهاية 2017، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

وبينت أن المرحلة الثانية ستشهد زيادة إنتاج شبكة الغاز الرئيسة إلى 12.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم في 2020.

وأكدت أنه قد تم التعجيل بالمرحلة الأولى من المشروع لتلبية التاريخ المحدد لبدء تشغيل محطة توليد الكهرباء المستقلة رابغ 2 في بداية العام الجاري لتفادي حرق الوقود السائل الذي يوفِّر حافزا اقتصاديا.

من جانبه، قال صالح الوادعي، مدير المشروع، إن هذا المشروع أحد مشاريع التحوُّل الاستراتيجي في المملكة للاعتماد على الغاز بدلا من البترول، بحيث يتم استخدام الغاز الطبيعي بدلا عن حرق الزيت لتوليد الكهرباء.