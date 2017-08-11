الفالح: لا نستبعد مزيداً من التخفيضات الجماعية للإنتاج

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الجمعة، إن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، لا يستبعد خفضاً جديداً لإنتاج النفط لكنه شدد على أن المملكة لن تتخذ إجراءات أحادية الجانب.

ونقلت الصحيفة عن الفالح قوله "احتمالية استمرار خفض الإنتاج مطروحة، ولم يغلق الباب على تمديد خفض الإنتاج. إذا كان هناك حاجة للأسواق لأي إجراء إضافي سواء بتمديد أو تغيير مستويات الإنتاج فستدرس في حينها، ويجري الاتفاق من خلال 24 دولة".

وقال الفالح، الذي أجرى هذا الأسبوع محادثات مع وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، إنه اطمأن لما سمعه من الوزير العراقي "حول صرامة الحكومة ووزارة النفط في العراق تجاه تطبيق اتفاق خفض الإنتاج وأن مستوى الصادرات العراقية في الأشهر الأخيرة انخفض بكميات ملموسة يمكن قياسها بما كان عليه في الربع الرابع من العام الماضي"، بحسب الصحيفة.