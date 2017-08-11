النفط يتراجع مع استمرار المخاوف من تخمة المعروض

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، متأثرة باستمرار المخاوف من تخمة المعروض رغم انخفاض مخزونات الخام الأميركية بأكثر من المتوقع.

ويراقب المستثمرون عن كثب تأثير التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على السوق عموما.

وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 51.62 دولار للبرميل بانخفاض 28 سنتا أو 0.54% عن الإغلاق السابق. وهذا هو أدنى مستوى منذ الأول من أغسطس/آب.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتا أو 0.66% إلى 48.27 دولار للبرميل، مسجلا أدنى مستوياته منذ 26 يوليو/تموز.

ولامست أسعار النفط أعلى مستوياتها في شهرين ونصف الشهر يوم الخميس، لكنها تراجعت لتغلق منخفضة نحو 1.5%، ونزلت أسعار الخام الأميركي عن 50 دولارا للبرميل وسط استمرار المخاوف المرتبطة بتخمة المعروض.

وصعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب من حدة لهجته تجاه كوريا الشمالية مجددا أمس الخميس، قائلا إن تهديده السابق بمواجهة بيونغ يانغ "بالنار والغضب" إذا شنت هجوما ربما لم يكن صارما بما يكفي.

وأظهرت بيانات رسمية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، هبطت بمقدار 6.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من أغسطس/آب مع ارتفاع معدلات تشغيل المصافي إلى أعلى مستوياتها في 12 عام بسبب قوة الطلب.

لكن لا تزال هناك شكوك فيما إن كان استهلاك الخام سيصل إلى مستويات تكفي للتخلص من تخمة المعروض بعدما كشفت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الخميس عن زيادة جديدة في إنتاجها وإن كانت قد رفعت توقعاتها للطلب على النفط في 2018.

وقالت أوبك إن إنتاجها زاد 173 ألف برميل يوميا في يوليو/تموز إلى 32.87 مليون برميل يوميا.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الجمعة عن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قوله، إن المملكة لا تستبعد خفضا إضافيا لإنتاج النفط.