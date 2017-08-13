الفالح: مستمرون في التعاون مع العراق في مجالات النفط

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إنه ناقش مع نظيره العراقي جبار اللعيبي مجالات التعاون بين السعودية والعراق خاصة في مجالات النفط، مشيرا إلى التزام المملكة في إعادة التوازن في الأسواق.

وأشار إلى أن التعاون في السياسات النفطية هو الموضوع الحاضر دائماً في النقاشات مع العراق، انطلاقاً من كونها دولة مؤسسة لمنظمة أوبك وتأتي في المرتبة الثانية في حجم الإنتاج.

ونوه الفالح بدور العراق الريادي في إعادة التوازن للأسواق وخفض المخزونات، مشيراً إلى أن البيانات الأميركية تترجم نجاح العمل المشترك بين الدول المنتجة لخفض المخزون إلى مستواه الطبيعي، مما يصب في مصلحة الدول المنتجة الكبرى مثل السعودية والعراق.