فنزويلا.. عائدات النفط تهبط 33% في 2016

المصدر: كراكاس – أ ف ب

أعلنت شركة النفط العامة الفنزويلية أن حجم أعمالها قد تراجع بنسبة الثلث (33.5%) خلال العام 2016، بسبب تراجع أسعار برميل النفط، في وقت تجتاز البلاد أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.

ويعتبر النفط الثروة الأولى في فنزويلا ويؤمن 96% من عائدات البلاد من العملات الصعبة.

وبحسب شركة النفط الوطنية، فإن رقم الأعمال وصل إلى 48 مليار دولار للعام 2016 مقابل 72.17 مليارا للعام 2015.

وبلغ السعر الوسطي لبرميل النفط 35.15 دولارا للعام 2016، في حين كان 44.65 دولارا للعام 2015، أي بتراجع بلغ 21%.

وصدرت فنزويلا 2.57 مليون برميل يوميا خلال العام 2016، مقابل 2.9 مليون خلال العام الذي سبقه. وتواصل الانخفاض خلال العام 2017 ليسجل 1.9 مليون برميل.