تخمة المعروض تهوي بالنفط مجدداً بـ 2%

هوت أسعار النفط 2% في معاملات متقلبة، اليوم الاثنين، مع تعزز الدولار وصدور بيانات ضعيفة للطلب المحلي الصيني، مما نزل بالأسعار بعد أن تلقت دعما وجيزاً من انخفاضات محتملة في إمدادات النفط القادمة من ليبيا.

وبحلول الساعة 17:14 بتوقيت غرينتش، سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 51.05 دولار للبرميل، بانخفاض 1.05 دولار عن إغلاق الجمعة. وكان السعر قد لامس 50.91 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 91 سنتا للبرميل إلى 47.91 دولار.

وأرجع فيل فلين المحلل لدى "برايس فيوتشرز غروب" في شيكاغو أسباب الهبوط في أسعار النفط إلى "الدولار القوي والقلق بشأن الطلب الصيني والأحجام الضعيفة".

وارتفع الدولار على نطاق واسع مع قيام المتعاملين بتصفية المراهنات على انخفاض العملة الأميركية، والتي أعقبت تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية وبيانات تضخم غير مشجعة.

وقال المحللون إن المستثمرين عادوا إلى الدولار بدفع من توقف حرب التصريحات بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وتأثرت أسعار النفط أيضاً بأنباء تراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير الصينية في يوليو. وقال المحللون إن التراجع فاق التوقعات، ما أدى إلى تفاقم المخاوف من انحسار الطلب الصيني على النفط، بفعل تخمة المعروض من منتجات الوقود المكررة.