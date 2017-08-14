تراجع أسعار النفط إثر ضعف أنشطة التكرير في الصين

انخفضت أسعار النفط الخام مع تباطؤ نمو أنشطة التكرير في الصين، ما يلقي بظلال من الشك على الطلب المستقبلي على الخام، فيما تشير زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى أن المعروض سيظل مرتفعا على الأرجح.

وسجلت التعاملات الآجلة على مزيج برنت الخام 51.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:52 بتوقيت غرينتش، بانخفاض 18 سنتا، ما يوازي 0.4% عن سعر الإغلاق السابق.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط 12 سنتا ما يعادل 0.3% إلى 48.70 دولار للبرميل.

وزادت كميات الخام التي كررتها المصافي الصينية 0.4% في يوليو مقارنة بها قبل عام إلى 45.5 مليون طن، أو نحو 10.71 مليون برميل يوميا، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء.

ووفقا لحسابات رويترز فإنها أقل كمية على أساس يومي منذ سبتمبر 2016.