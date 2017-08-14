"صدارة" تُشغل آخر مصنع لها بمجمع الجبيل للبتروكيماويات

قالت "أرامكو" السعودية، اليوم الاثنين، إن "صدارة" للكيميائيات، وهي مشروع مشترك قيمته 20 مليار دولار بين "أرامكو" و"داو كيميكال" الأميركية، بدأت تشغيل آخر مصنع لها بمجمعها للبتروكيماويات في الجبيل.

وأشارت "أرامكو" إلى أن وحدة التولوين دييزوسيانات، بدأت الإنتاج هذا الأسبوع، في حين بدأت عمليات إنتاج دينيترو التولوين والتولوين دياماين في أبريل.

ويستخدم التولوين دييزوسيانات في إنتاج اسفنج البولي يوريثان المرن لصناعات الأثاث والحشايا ومقاعد السيارات. وله استخدامات صناعية أخرى مثل الطلاء والمواد اللاصقة وموانع التسرب والرغاوي المتخصصة.

تقول "صدارة" إن مجمعها أكبر منشأة بتروكيماويات في العالم تبنى على مرحلة واحدة. وبدأت الشركة العام الماضي تشغيل أول وحدة تكسير تعمل باللقيم المختلط في المنطقة.

ويتكون مجمع صادرة من 26 منشأة متكاملة في الجبيل شرق المملكة، ويمكنه إنتاج ما يزيد عن ثلاثة ملايين طن من المنتجات سنوياً. وكثير من منتجات المجمع تُنتج في المملكة للمرة الأولى مثل الأيزوسيانات، مع اتجاه أكبر بلد مصدر للنفط في العالم صوب مشروعات قطاع المصب.

ونقل بيان "أرامكو" عن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، قوله إن "صدارة" ستحول المملكة من مستهلك ومستورد إلى مصدر عالمي.

وقال: "تتمتع صدارة بمزايا مجتمعة تتيح لها أن تبلغ آفاقاً جديدة في مجالات الأداء والنمو وتنويع المنتجات، والربحية وتحقيق القيمة المضافة".