النفط متماسك بعد موجة بيع قوية مع ارتفاع الدولار

تماسكت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد موجة بيع قوية عقب ارتفاع الدولار، وتأثر الأسعار سلباً جراء مؤشرات على ضعف الطلب في الصين ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم.

وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت غرينتش، انخفضت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت 15 سنتاً إلى 50.58 دولار للبرميل. وتراجع الخام الأميركي الخفيف خمسة سنتات إلى 47.54 دولار للبرميل.



وأظهرت بيانات رسمية أن شركات تكرير النفط الصينية عملت في يوليو بأبطأ معدل يومي منذ سبتمبر. ويزيد الانخفاض عن التوقعات، مما يثير مخاوف بشأن الطلب الصيني ومستوى المخزونات المحلية.



ويقول محللون إن وفرة الإمدادات من منتجين كبار للنفط، بما في ذلك أعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والولايات المتحدة، شجعت المستثمرين على التخلي عن مراكز دائنة اشتروها في يوليو خلال فترة ارتفاع الأسعار.



وبلغ خام برنت والخام الأميركي أعلى مستوى في شهرين في أوائل أغسطس، لكنهما انخفضا في الأيام القليلة الماضية، مع تسارع وتيرة الهبوط أمس الإثنين.



وارتفع الدولار اليوم الثلاثاء بفعل انحسار التوترات حول كوريا الشمالية. ويكبح ارتفاع الدولار الطلب على النفط من جانب المشترين الذين يدفعون ثمن الخام بعملات أخرى.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بـ 0.4%، أمس الإثنين، فيما ارتفع 0.3% اليوم.



كما ساهم إعلان شركة نيجيرية تابعة لـ"رويال داتش شل" عن رفعها حالة القوة القاهرة عن صادرات خام بوني الخفيف في تعزيز الفائض في السوق.



وأظهر مسح أولي أجرته "رويترز" أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت على الأرجح للأسبوع السابع على التوالي، إلى جانب انخفاض محتمل في مخزونات التقطير والبنزين.



ومن المقرر أن ينشر معهد البترول الأميركي تقريره الأسبوعي عن مخزونات الخام الأميركية في وقت لاحق اليوم. وسيتم نشر الإحصاءات الأميركية الحكومية الرسمية غداً الأربعاء.