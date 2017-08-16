إدارة الطاقة: المخزونات الأميركية تهبط 9 ملايين برميل

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت، الأسبوع الماضي، منخفضة للأسبوع السابع على التوالي، بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وانخفضت مخزونات الخام بمقدار 8.95 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بما يعادل نحو ثلاثة أمثال الانخفاض الذي توقعه محللون والبالغ 3.1 مليون برميل.

وارتفعت المخزونات في نقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 678 ألف برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن استهلاك الخام في مصافي التكرير انخفض 9 آلاف برميل يوميا. وتراجع معدل تشغيل المصافي بواقع 0.2 نقطة مئوية.

ولم يطرأ تغير يذكر على مخزونات البنزين، بينما توقع المحللون في استطلاع لرويترز انخفاضها 1.1 مليون برميل.

وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بواقع 702 ألف برميل مقارنة مع توقعات بهبوطها 572 ألف برميل.

وزادت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 194 ألف برميل يوميا.