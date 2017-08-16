تراجع أكبر من المتوقع للمخزونات الأميركية يدعم النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بدعم من انخفاض مخزونات الخام الأميركية على الرغم من أن فائض الإمدادات بوجه عام ما زال يكبح الأسواق.



وتتجه أنظار السوق صوب البيانات الرسمية التي تصدرها إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق اليوم بحثا عن مزيد من البيانات الأحدث بشأن المخزونات.



وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى 51.06 دولار للبرميل بزيادة 23 سنتا أو ما يعادل 0.45% عن سعر الإغلاق السابق.



وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 47.71 دولار للبرميل بارتفاع 16 سنتا أو ما يعادل 0.3%.

وقال الخبير النفطي محمد الشطي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الطلب على النفط من الصين يعد من العوامل الأساسية التي تؤثر في أسعار النفط العالمية، مشيرا إلى أن إجمالي نمو الطلب والزيادة اليومية من الصين بنحو 300 إلى 400 ألف برميل يوميا.

وأضاف أن تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين يؤثر على الطلب على النفط، خاصة وأن هناك قيود فرضت على تشغيل المصافي وهذا سينعكس على الاستهلاك المحلي، إلا أن الطلب من الصين ما زال قوي ولكنه منخفض مقابل النصف الأول، وهذا قد يكون مقلق.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على نفط أوبك لـ33 مليون برميل يوميا.

وكشف أن العامل المؤثر أيضا على أسعار النفط هو استمرار السحوبات من المخزون التجاري للنفط الخام.

وقال الشطي إن هذه الافتراضات تعني أن الأسعار ستكون متوازنة في النصف الثاني من 2017، ولكن دخول الورقة الصينية والزيادة لن تكون كالمتوقع، وهذا سيؤثر في أسعار النفط، إلا أن السوق لازالت متماسكة وهي بانتظار إشارة من الصين تحدد تعافي الأسعار.



وقال معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء إن مخزونات النفط الأميركية انخفضت 9.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 أغسطس آب إلى 469.2 مليون برميل وذلك مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 3.1 مليون برميل.



لكن مخزونات البنزين زادت 301 ألف برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.



وعلى نطاق أوسع، يقول المحللون إن وفرة الإمدادات تمنع الأسعار من الارتفاع أكثر.



وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون مستقلون مثل روسيا بخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا في الفترة بين يناير كانون الثاني من العام الحالي ومارس آذار 2018.



لكن ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي الذي زاد بنحو 12% منذ منتصف 2016 إلى 9.42 مليون برميل يوميا يبدد أثر معظم هذا الخفض.