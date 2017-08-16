توقعات بوصول الطلب على الطاقة بالصين للذروة في 2040

توقعت شركة البترول الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي) المملوكة للدولة اليوم الأربعاء أن يصل استهلاك الطاقة في الصين ذروته عند 4.06 مليار طن من المكافئ النفطي بحلول عام 2040.



ويأتي التوقع الجديد للموعد المتوقع متأخرا عن تقديرات العام الماضي وعند مستوى أعلى لحجم الطلب. وجاءت الأرقام في تقرير الشركة السنوي لتوقعات الطاقة على المدى الطويل.



وكان تقرير العام الماضي توقع بلوغ ذروة الطلب في عام 2035 عند 3.75 مليار طن من المكافئ النفطي.



واليوم توقعت الشركة أن يبلغ الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم أعلى مستوى عند 690 مليون طن سنويا بحلول عام 2030 مقارنة بتقديرات العام الماضي عند 670 مليون طن سنويا بحلول 2027.