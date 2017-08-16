80 مليون دينار لـ 3 مناقصات في "البترول الوطنية"

وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة لشركة البترول الوطنية الكويتية على ترسية مناقصة أعمال الصيانة الكهربائية للمصفاة، ووحدات إنتاج الغاز المسال في أماكن عمليات الشركة بمصفاة الأحمدي على شركة فواز للتبريد وتكييف الهواء بقيمة 18.9 مليون دينار.

كما وافق الجهاز لـ "البترول الوطنية" على ترسية مناقصة لصيانة أجهزة وأنظمة تحكم داخل مناطق التشغيل في مصفاة ميناء الأحمدي على شركة "فنيسكو" العالمية للتجارة العامة والمقاولات بقيمة 21.8 مليون دينار، بحسب ما ورد في صحيفة "الراي".

ووافق كذلك على ترسية مناقصة أعمال الصيانة الميكانيكية لمصفاة ميناء عبدالله على شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن بقيمة 38.7 مليون دينار، إلى جانب مناقصة لصيانة وإصلاح الصهاريج في مصفاة ميناء عبدالله والتسويق المحلي.

كما وافق الجهاز للشركة على طرح ممارسة اتفاقية الدعم الفنية ودعم برامج جهوزية وكفاءة التشغيل لأعمال التجهيز والتشغيل التجريبي واختبارات الأداء المتكامل وتسلم الوحدات الإنتاجية المختلفة على الشركات المؤهلة والمحددة على أن تتولى الجهة إجراءات طرح الممارسة المحدودة وموافاة الجهاز بالتوصية.

من جانب آخر، وافق الجهازالمركزي للمناقصات العامة لشركة نفط الكويت على ترسية مناقصة تطويرالكفاءات الفنية المتخصصة لعمليات شركة نفط الكويت والصيانة على شركة العمر للتجارة العامة والمقاولات (أقل الأسعار) بقيمة 11.3 مليون دينار.

كما وافق الجهاز لـ "نفط الكويت" على طرح مناقصة تقديم خدمات صيانة شاملة لأنظمة كشف الحريق والغاز في مناطق الجنوب والشرق وعمليات التصديروالبحرية مقتصرة على قائمة الشركات ذات الفئة التخصصية (29) والمؤهلة والمعتمدة لدى "نفط الكويت" وفقاً للأسس والمعايير المحددة والمعتمدة.

ووافق الجهازعلى طرح مناقصة تطوير شبكة توزيع الكهرباء والأعمال المرتبطة بها للمضخات الكهربائية المغمورة في آبار غرب الكويت على أن تكون مقتصرة على الفئة التخصصية (5)، والتي تم تأهيلها واعتمادها لدى "نفط الكويت" وفقاً لأسس ومعايير الاختيار والتأهيل.