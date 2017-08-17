برنت يرتفع فوق 50 دولاراً مع هبوط المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس معوضة بعض خسائر الجلسة السابقة. حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.3% عن الإغلاق السابق لتصل إلى 50.44 دولار للبرميل.



وزادت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط ستة سنتات أو 0.1% إلى 46.84 دولار للبرميل. وتأتي تلك المكاسب الطفيفة عقب تراجع بأكثر من 1% في الجلسة السابقة.



وقال المتعاملون إن السوق تتحرك داخل نطاق ضيق حيث يدعمها تراجع مخزونات الخام بينما تنال منها زيادة الإنتاج.



وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أظهرت أمس الأربعاء تراجع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام نحو 13%عن مستويات الذروة المسجلة في مارس آذار إلى 466.5 مليون برميل. والمخزونات الآن أقل عنها في 2016.



وقال وليام أولولين المحلل لدى ريفكين الأسترالية للأوراق المالية "إذا استمر تراجع المخزونات بهذه الوتيرة فستنزل عن متوسط خمس سنوات في غضون شهرين تقريبا."



وأضاف "وتيرة التراجعات تنبئ بأن تخفيضات إنتاج أوبك تُحدث أثرا لكن أسعار النفط الحالية تشير إلى أن السوق متشككة في فرص استعادة التوازن بسوق النفط في المدى الطويل."